Auto in de sloot langs WÃ¢ldwei (N31)

Auto in de sloot langs Wâldwei (N31)

Publicatie: do 01 maart 2018 10.58 uur

GARYP - Een automobilist is donderdagochtend met zijn voertuig in de sloot beland langs de Wâldwei bij Garyp. De bestuurder reed van Nijega in de richting van Leeuwarden toen het ongeval gebeurde. Een berger is ter plaatse gekomen om het voertuig uit de sloot te takelen.