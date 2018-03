IJskoud begin meteorologische lente

Publicatie: do 01 maart 2018 09.15 uur

BURGUM - Met een minimumtemperatuur van -8,8 graden in de regio en -8.5 in De Bilt was het officieel de koudste nacht van het winterhalfjaar. In Nieuw Beerta (Groningen) werd het met -9,6 het koudst. Vanochtend vroeg ligt de gevoelstemperatuur volgens de geleerden tussen -15 en -20 graden. De ijskoude lucht wordt vanaf vrijdagmiddag langzaam verdreven. Er kan 1-3 cm sneeuw vallen en zondag staat ijzel op het programma.

De ijsaangroei is naar verwachting niet erg goed geweest in verband met de harde wind. De hele week wil het ijs hierdoor maar niet vlot aangroeien. Het blijft dus opletten geblazen op buiten wateren maar ook op het polderijs.