Mercedes botst op boom bij Surhuizum

Publicatie: do 01 maart 2018 09.02 uur

SURHUIZUM - Een Mercedes is donderdagochtend op een boom gebotst op de Suderheawei bij Surhuizum. De hulpdiensten werden rond 7.45 uur gealarmeerd en naast twee ambulances kwam tevens de brandweer ter plaatse. Ook de traumahelikopter werd ingezet.

De bestuurder zat bekneld in zijn voertuig en men is 40 minuten bezig geweest om hem te bevrijden. De auto was tegen een boom gebotst en is onder andere voorzichtig losgetrokken. Nadat de bestuurder werd bevrijd, is hij overgedragen aan het ambulancepersoneel.

