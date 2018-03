Reddingactie voor vastgelopen kotter Westgat

Publicatie: wo 28 februari 2018 23.10 uur

LAUWERSOOG - Woensdagavond zijn er op het Wad drie reddingboten in actie voor een vastgelopen kotter in het Westgat bij Schiermonnikoog.

In eerste instantie was de reddingboot Suzanna, die tijdelijk de Annie Jacoba Visser vervangt in verband met de ijsgang, vanuit Lauwersoog naar de kotter gestuurd. Na een uur varen wisten de opstappers van de reddingboot een sleepverbinding met de ZK80 tot stand te brengen.

Tijdens het slepen kreeg reddingboot Suzanna echter de sleeptros in een van de twee propellers en kregen ze ook nog probleem met het roer. De sleeptros werd doorgesneden en de sleepactie moest worden afgebroken.

Door de Nederlandse Kustwacht werden vervolgens de reddingboten van Paal 8 Terschelling en van de Eemshaven gealarmeerd om ook uit te varen. Rond 22.30 uur kon de Suzanna op eigen kracht weer varen en moesten ze terug keren naar de haven van Lauwersoog.

De reddingboot Frans Hogewind van Terschelling en de Jan & Titia Visser van de Eemshaven voeren vervolgens richting de vastgelopen kotter die vanwege de lage waterstand steeds meer vast kwam te liggen. De beide reddingboten waren rond 23.45 uur bij de kotter aanwezig.