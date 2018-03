Hok volledig uitgebrand op Sumarreheide

Publicatie: wo 28 februari 2018 22.00 uur

SUMAR - Een hok achter een woning aan de Lytse Buorren bij Sumar is woensdagavond tot de grond toe afgebrand. De brandweer van Burgum werd om 20.41 uur gealarmeerd voor de brand.

Tijdens het aanrijden reed één politieauto naar Sumar maar de bemanning van de brandweerwagen was goed voorbereid en wist dat ze de afslag naar Garyp moesten pakken. De woning stond op de Sumarreheide aan de Gariper kant. Dankzij hulp van omwonenden werden de brandslangen razendsnel uitgerold en kon de woning worden behouden. Alleen de schuur is uitgebrand. Bij de brand is verder niemand gewond geraakt.