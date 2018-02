Duif legt straatverlichting in de regio lam

Publicatie: wo 28 februari 2018 19.16 uur

BURGUM - Aan het begin van de avond is woensdag de straatverlichting niet aangesprongen. Het is opvallend dat zo nu en dan op bepaalde plekken wel straatlantaarns branden. Over het algemeen blijft het op dit moment (19.15 uur) donker in vele dorpen in Friesland.

Liander liet in de avond aan de LC weten dat een duif de oorzaak is van de storing. De duif vloog in een installatiehuisje in Oudehaske en raakte hierbij de schakelaar. Daardoor viel het signaal uit voor zo'n beetje heel Friesland.