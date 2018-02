Schaatsplezier op de ijsbaan in Burum

Publicatie: wo 28 februari 2018 18.09 uur

BURUM - De ijsbaan in Burum ging woensdagmiddag open. Er kwamen dan ook veel mensen uit de omliggende dorpen naar Burum om een rondje te schaatsen. De meeste ijsbanen in de regio konden woensdag nog niet open maar in Burum was dat wel mogelijk als enige in de gemeente Kollumerland.

Met een stevige koude wind was het erg koud op de ijsbaan van Burum. In het hokje bij het bestuur kon je warme chocolademelk of koffie halen.

