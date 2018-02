Automobilisten naar Ee moeten onnodig omrijden

Publicatie: wo 28 februari 2018 17.50 uur

EE - Nietsvermoedende automobilisten die vanaf de Lauwersseewei (N356) vanaf Dokkum of Lauwersoog via de N358 naar Ee en Engwierum willen rijden, worden al geruime tijd door de omleidingsborden onnodig omgeleid.

De bebording is eind augustus 2017 geplaatst in verband met de herinrichting van de de doorgaande weg in Ee en het opnieuw asfalteren van de Humaldawei tussen Ee en de rotonde bij Metslawier. Hoewel de werkzaamheden al weken geleden werden afgerond, staan de omleidingsborden nog steeds langs de Lauwersseewei en de Saatsenwei bij Dokkumer Nieuwe Zijlen.

Zo worden mensen - die niet plaatselijk bekend zijn - zo'n 12 kilometer onnodig omgeleid via Anjum naar Ee.