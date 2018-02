Schaatsen op de tennisbaan in Kootstertille

Publicatie: wo 28 februari 2018 17.03 uur

KOOTSTERTILLE - Hoewel de meeste ijsbanen in de regio nog altijd niet geopend zijn, konden de kinderen van Kootstertille de schaatsen onderbinden bij de tennisbaan in het dorp. De tennisbanen waren onder water gezet en het ijs was woensdag sterk genoeg om lekker te kunnen schaatsen. In 2013 werd deze actie al eens eerder uitgevoerd. Er is 24 uur per dag gewerkt om de ijsvloer klaar te maken voor de opening.

Hoewel het kwik dinsdagnacht daalde tot ruim -8 graden wil het ijs op de officiele ijsbanen en polder nog niet goed groeien. Mogelijk gooit onder andere de wind roet in het eten. In enkele dorpen werden de ijsbanen geopend en soms alleen voor kinderen.

In het fotonieuws ook beelden van de ijsbaan in De Westereen die geopend was.

