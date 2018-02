Echtpaar Alma uit Drogeham 60 jaar getrouwd

Publicatie: wo 28 februari 2018 13.21 uur

DROGEHAM - Burgemeester Gerben Gerbrandy bezocht op woensdag het echtpaar Alma uit Drogeham. Anne Alma en Rienkje Alma-Pitstra vieren in kleine kring dat zij die dag 60 jaar getrouwd zijn.

Anne Alma is geboren op 31 mei 1937 in Harkema en Rienkje Alma-Pitstra 5 maart 1939 in Harkema. Het stel heeft elkaar leren kennen op de lagere school en zijn uiteindelijk op 28 februari 1958 getrouwd. Het echtpaar heeft drie kinderen, zeven kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Na hun trouwen zijn de heer Alma en mevrouw Alma-Pitstra in Drogeham gaan wonen waar ze nu nog steeds in hetzelfde huis wonen.

De heer Alma werkte als poelier in verschillende fabrieken en heeft dit tot aan zijn pensioen gedaan. Verder houdt meneer van tuinieren en zijn grote hobby is nog steeds vissen. Mevrouw Alma-Pitstra werkte voor haar trouwen in verschillende hotels in Noord- Holland en nog bij Phillips in Drachten. Naast de zorg voor de kinderen en het huishouden werkte mevrouw tijdens haar huwelijk bij de bakker in Drogeham waar ze schoonmaakwerkzaamheden deed. Ook was ze Avon consulente en had een vaste klantenkring die bestellingen bij haar plaatsten.

Het echtpaar woont nog zelfstandig. Ze doen zelf de boodschappen en het koken. Waar nodig springende kinderen bij om te helpen met huishoudelijke zaken.

