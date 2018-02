Jeugd schaatst op natuurijs in Kollum

Publicatie: di 27 februari 2018 19.56 uur

KOLLUM - In de voorjaarsvakantie was het voor de jeugd in Kollum, na een korte periode van vorst eigenlijk mogelijk om te schaatsen op natuurijs. ’s Morgens werd met zijn allen eerst het ijs op het water aan de Anjen sneeuwvrij gemaakt.

In de loop van de middag werd het steeds drukker op de sloot bij de Anjen. Veel kinderen kwamen schaatsen op de sloot. Voor de bewoners van de aangrenzende flats was het een prachtig schouwspel vanaf het balkon.

FOTONIEUWS