Expositie gehaakte dekens in gemeentehuis Kollum

Publicatie: di 27 februari 2018 19.41 uur

KOLLUM - Wethouder Maasbommel van de gemeente Kollumerland opende dinsdagmiddag in het gemeentehuis van Kollum een expositie van gehaakte dekens. Deze tentoonstelling is tot en met 30 maart 2018 in het gemeentehuis te bezichtigen.

Recordpoging grootste gehaakte deken ter wereld

Mevrouw Dijkstra uit Kollum is samen met ongeveer tien andere dames al geruime tijd bezig met het haken van lapjes, waarvan dekens worden gemaakt. Ze werken mee om de grootste gehaakte deken ter Wereld te maken. Dit is een project van Leeuwarden-Fryslân culturele hoofdstad 2018.

Er zijn al 55 dekens gemaakt door deze groep dames uit Kollum. Ongeveer 30 dekens zijn al in Leeuwarden. Het andere deel is te zien in het gemeentehuis van Kollum. Er zijn onder andere dekens te zien met de vlag van de gemeente Kollumerland c.a. maar ook van molens of andere objecten.

Exposities in het gemeentehuis

Regelmatig exposeren kunstenaars of fotografen in het gemeentehuis in Kollum.

De expositie is te bezichtigen tot en met 30 maart 2018 tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. Dit kan op werkdagen van 09.00 – 12.00 uur.

Het gemeentehuis is ’s middags gesloten, maar u kunt wel de expositie bezichtigen van maandag tot en met donderdag van 13.00 – 16.00 uur. Op woensdag kan dit tot 19.30 uur.

