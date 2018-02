Toneel 'Drogeham meets Tirol!'

Publicatie: di 27 februari 2018 19.18 uur

DROGEHAM - Op zaterdag 10 en zaterdag 17 maart zal toneelvereniging Mei Fleur en Faesje net als voorgaande jaren weer een gezellige toneelavond verzorgen. Dit jaar is er gekozen voor het stuk ‘In Leafde út Tirol’. Een van oorsprong Nederlands stuk, gespeeld in het Fries, met een hoofdrol weggelegd voor een Oostenrijker gespeeld en geregistreerd door een Groninger. We hebben voor dit stuk 2 nieuwe leden mogen verwelkomen, te weten Nynke Pijper en Pieter Riedstra.



Een eerste tip van de sluier: Liza Ziller (gespeeld door Johanna Zandberg) komt na een welverdiende vakantie uit Oostenrijk uitgeput thuis. Haar trouwe vriendin Marianne (Nynke Pijper) wil graag weten wat er gebeurd is in Tirol. Heeft ze haar ex man Ton (Geert Sjoerd Noord) voldoende kunnen vergeten of geeft ze hem een kans? Heeft ze ruimte in haar hart gekregen voor meer dan een vriendschap met Max (Melle Durk Bijma)? Huishoudster Marga (Willy Bijma Fernhout) heeft een sterke voorkeur voor haar voormalig baas Ton. Marga kan al helemaal niet opschieten met Heini Semmeldorf (Pieter Riedstra), de ski leraar die Liza achterna is gereisd omdat hij zegt hopeloos verliefd op haar te zijn. Of heeft ‘Der Heini’ toch een dubbele agenda? Want wie heeft de waardevolle documenten gestolen?

Dit moderne blijspel zorgt voor een gezellige avond uit voor het hele gezin! De voorstellingen beginnen om 19:45 in De Fakkel te Drogeham.

Kaarten zijn in de voorverkoop te koop bij Snackbar ‘De Âlde Boek’ en vlak voor de voorstelling aan de zaal. Net stinne, mar hinne!

