Reddingboot AJ Visser Lauwersoog uit dienst

Publicatie: di 27 februari 2018 18.20 uur

LAUWERSOOG - Vanwege het winterse weer zijn er een aantal reddingboten van de KNRM vloot buiten dienst gesteld. Ook het station van Lauwersoog heeft de reddingboot Annie Jacoba Visser tijdelijk uit dienst genomen.

Dit betekend overigens niet dat de veiligheid op het Wad in gevaar komt, want de KNRM heeft tijdelijk versterking van enkele reddingboten van de oude vloot. Op Lauwersoog ligt nu de reddingboot Suzanna paraat. De KNRM is blij dat ze een beroep kunnen doen op de leden van Nautische Vereniging Oude Redding Glorie, de vereniging waar bijna alle eigenaren van voormalige reddingboten lid zijn.

De opstappers van de KNRM station Lauwersoog hebben gisteren, op hun vaste oefenavond, gevaen en geoefend op de Zusanna.

Bij ijsgang kunnen de planerende boten van de KNRM soms niet meer uitvarenen de oude conventionele schepen nog wel. Zodra de dooi invalt en het ijs weg is, kunnen de reddingboten van de KNRM weer worden ingezet.

