Schoorsteenbrand in Harkema

Publicatie: di 27 februari 2018 15.07 uur

HARKEMA - De brandweer is dinsdagmiddag uitgerukt voor een schoorsteenbrand in een woning aan de Braek in Harkema. Rond 14.16 uur werd de eerste brandweerploeg opgeroepen.

Er bleek sprake te zijn van een 'klassieke schoorsteenbrand' en de brandweer heeft de smeulende resten uit de haard gehaald. Tevens is de hoogwerker van Drachten ter plaatse gekomen zodat het rookkanaal vervolgens gereinigd kon worden.

