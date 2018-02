Drachten: 3 opties voor uitbreiding woonwagenpark

Publicatie: di 27 februari 2018 12.35 uur

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland heeft drie locaties in Drachten geselecteerd waar de nieuwe woonwagenstandplaatsen kunnen komen. Dat zijn:

Een uitbreiding bij het bestaande woonwagenkamp aan de Wetterwille (circa drie standplaatsen)

Groengebied tussen de Fennereed en de Waterbies (circa vijf standplaatsen)

Vrijburgh. Het gaat om het gebied tussen De Folgeren, Folgeralaan en Duizendblad.

In de afgelopen maanden deed de gemeente een onderzoek naar de woonbehoefte bij de doelgroep en verkende ze potentiële locaties voor de nieuwe woonwagenstandplaatsen (ruimtelijk, milieutechnisch en financieel).

Een exacte plek is nog niet bepaald. De gemeente ziet in de drie opties kansen voor een mix van kleinschalige woonconcepten, waaronder woonwagenstandplaatsen (maximaal 12 standplaatsen). De gemeente selecteerde de locaties omdat ze voldoen aan de criteria die eerder werden bedacht:

Locatie ligt geïntegreerd in een woonwijk

Kleinschalige locaties verspreid over Drachten

Goede ontsluiting voor autoverkeer

Locatie gaat niet ten koste van structureel groen

Voldoende ruimte voor standplaatsen van maximaal 299m2

In gesprek

Voordat de gemeenteraad een beslissing neemt over de locaties voor de uitbreiding van woonwagenstandplaatsen, gaat de gemeente in gesprek met de personen die aangaven een (nieuwe) standplaats te willen, én met de direct omwonenden van de mogelijke locaties. Voor mensen die in de nabijheid van de mogelijke nieuwe woonwagenlocaties wonen, organiseert

de gemeente een inloopspreekuur.

De informatie die de gemeente ophaalt in deze bijeenkomsten krijgt een plek in het advies dat de gemeenteraad ontvangt voorafgaand aan de besluitvorming. Met deze werkwijze wil de gemeente er voor zorgen dat de gemeenteraad de belangen van alle betrokkenen zoveel mogelijk in

beeld heeft bij het nemen van een beslissing.

Verhuur

WoonFriesland verhuurt op de nieuwe woonwagenlocaties alleen standplaatsen en géén woonwagens. Een aantal woonwagenbewoners die geïnteresseerd zijn in een (nieuwe) standplaats, kunnen mogelijk niet zelf voorzien in huisvesting. De gemeente onderzoekt daarom ook of er andere mogelijkheden zijn om te zorgen voor passende huurhuisvesting voor deze groep. Op dit moment is hiervoor nog geen oplossing.

De gemeente organiseert in maart 2018 bijeenkomsten voor geïnteresseerden voor een (nieuwe) standplaats en voor omwonenden van de mogelijke uitbreidingslocaties. Vervolgens is het de bedoeling om het voorstel voor de uitbreiding van de woonwagenstandplaatsen in het voorjaar van 2018 aan de gemeenteraad aan te bieden.