Kwik daalde vannacht tot -7 graden

Publicatie: di 27 februari 2018 08.09 uur

BURGUM - In de nacht van maandag op dinsdag heeft het iets harder gevroren dan de nachten ervoor. De temperatuur daalde tot ruim -7 graden Celsius. Dat gebeurde omstreeks 6.00 uur. Met deze matige vorst is het ijs weer een stukje dikker geworden. De temperatuur lijkt ook laag te blijven overdag omdat het twee uur later nog steeds ruim -6 graden Celsius was.

Het ijs in de polders zal dankzij deze lage temperatuur weer iets dikker zijn geworden dan de voorgaande dagen. In de praktijk was dat deze ochtend enkele centimeters. Het is nog lang niet vertrouwd. Maandag werd er al mondjesmaat geschaatst maar waren er in de polders bij bijv. Ryptsjerk of Earnewâld ook windwakken te vinden.