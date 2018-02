Brandweer helpt Sumarder ijsbaan aan water

Publicatie: ma 26 februari 2018 20.32 uur

SUMAR - De vrijwilligers van de Burgumer brandweer zijn maandag in actie gekomen om ervoor te zorgen dat er een mooie ijsvloer komt te liggen op ijsbaan De Bleense in Sumar. Door wildgroei van gras en onkruid in het water is het huidige ijs in slechte staat. Door er water over heen te spuiten, kan in de nacht van maandag op dinsdag een mooie ijsvloer ontstaan.

De brandweer moest er aan te pas komen om slangen uit te rollen zodat het water op de baan gespoten kon worden. Als de temperaturen laag blijven, dan kan er in de loop van de week geschaatst worden op de Sumarder ijsbaan.