IJs Noarderkrite nog niet betrouwbaar

Publicatie: ma 26 februari 2018 19.55 uur

DE VEENHOOP - Er waren maandag toch een aantal mensen die het ijs opgingen op de Noarderkrite op De Veenhoop. Er lag ijs maar her en der waren ook in de nabijheid windwakken te vinden. Echt betrouwbaar was het ijs bij De Veenhoop nog niet.

Ook speelde de koude wind een rol, wat mensen besloot maar weer in de auto te stappen om thuis de warme kachel op te zoeken. Er was ook een man die van de nood een deugd maakte. Hij had de camper meegenomen met een aggregaat en vuurkorf. De politie kwam ook even een kijkje nemen of het wel veilig was. Ze waagden zich maar niet op het gladde ijs, want "met 110 kg ga ik er door" zei de ene agent.

FOTONIEUWS