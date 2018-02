Woensdag huldiging Suzanne Schulting in Tijnje

TIJNJE - Suzanne Schulting wordt woensdagavond in Tijnje gehuldigd door haar oud-dorpsgenoten. Tijdens de Olympische Spelen in Zuid-Korea won Schulting een gouden medaille op de 1000 meter shorttrack. Suzanne groeide op in Tijnje. Op de schaatsbaan Ulesprong heeft zij voor het eerst haar schaatsen onder gebonden. Daar heeft ze de smaak te pakken gekregen en viel haar schaatstalent al snel op.

De huldiging vindt vanaf 19.00 uur plaats op het Pipegealsplein aan de Breewei in Tijnje. De organisatie is in handen van de gemeente en plaatselijk belang. Na de huldiging in Tijnje zal ze ook nog gehuldigd worden in Heerenveen, de plek waar ze sinds enkele jaren woont.