Eerste Friese ijsdag van 2018 een feit

Publicatie: ma 26 februari 2018 16.23 uur

BURGUM - Het is maandag in de gehele regio de hele dag blijven vriezen. De maximumtemperatuur werd rond 15.00 uur gemeten met -0.5 graden Celsius (bron: weerstations op deze site). Daarmee is de eerste lokale ijsdag van 2018 een feit. Landelijk werd de ijsdag niet 'gehaald' omdat de maximum temperatuur in De Bilt 0.0 graden werd. Bij een ijsdag moet de temperatuur een etmaal lang onder nul blijven.

IJsdagen zijn gebruikelijk in de maanden november tot en met februari. Normaal gesproken komt het in het oosten en noordoosten tot 12 ijsdagen en in het oosten van Groningen (Nieuw Beerta) tot 13. Zeeland telt er 5 à 6 per winter. Maandag was pas de tweede regionale ijsdag. Dit zegt veel over het zachte verloop van de winter tot dusver en het ijzig koude slot wat we op de valreep van dit winterseizoen beleven.