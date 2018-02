IJzig koud en dun ijs op Ryptsjerksterpolder

Publicatie: ma 26 februari 2018 15.40 uur

RYPTSJERK - Het was maandag ijzig koud in de Ryptsjerksterpolder bij Ryptsjerk. Door de straffe wind was het ondanks een temperatuur van -1 graad erg frisjes. De nachtvorst van ruim -4 graden heeft niet voor een sterke ijsvloer gezorgd. Dankzij de wind en zon werd het gedurende de dag er niet beter op.

Tientallen mensen kwamen in de polder kijken of er geschaatst kon worden. Het was deze maandag nog een risicovolle bezigheid. Voor kinderen was het wel te doen. Het ijs was meestal dik genoeg om ze te 'houden'. De waterstand in de polder was overigens deze keer ook lager dan normaal waardoor er ook op minder plekken geschaatst kon worden. Dit komt door de lage boezemstand. De polder is hier deels aan gekoppeld.

Als de vorst doorzet dan kan er de komende week goed geschaatst worden in de polder. Het noordelijke deel nabij Oentsjerk (boven de Ryptsjerkster feart) kon maandag zeker nog niet worden bereden. De waterstand is daar ook een stuk lager omdat er werkzaamheden zijn ingepland die vóór het broedseizoen afgerond moeten zijn.