Klap met glas in gezicht vanwege oud akkefietje

Publicatie: ma 26 februari 2018 15.30 uur

LEEUWARDEN - Het allemaal te maken met oud zeer toen een 18-jarige inwoner van Twijzel op 13 augustus vorig jaar in een horecagelegenheid in Kollumerzwaag een andere jongen met een glas in het gezicht sloeg. Maandag zei de Twijzeler tegen rechter Bauke Jansen dat hij ooit –zo'n vier jaar geleden- een akkefietje had gehad met de andere jongen. Die zou hem op de kermis een duw hebben gegeven.

Het slachtoffer kende de verdachte niet meer, vandaar dat hij ook niet begreep dat de Twijzeler hem herhaaldelijk tegen de enkels trapte. Toen het slachtoffer verhaal wilde halen, sloeg de Twijzeler de jongen een glas in het gezicht. En dat leverde een poging tot zware mishandeling op, vond officier van justitie Riemke van der Zee. Volgens de officier had het allemaal veel erger kunnen aflopen. 'Het glas had in de ogen terecht kunnen komen'.

Het slachtoffer liep wondjes op in het gelaat. Omdat er sprake zou zijn van een litteken vroeg hij 1000 euro smartengeld. De rechter maakte er 500 euro van. De verdachte was net een paar maanden 18 toen het incident plaatsvond. Op advies van de reclassering paste Jansen het Jeugdstrafrecht toe. De rechter plaatste de Twijzeler onder toezicht van de jeugdreclassering en bepaalde dat hij een behandeling moet volgen. De Twijzeler kreeg een werkstraf van 80 uur en een maand voorwaardelijke jeugddetentie.