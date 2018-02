Vrouw uit Twijzelerheide heeft ruzie met de buurt

Publicatie: ma 26 februari 2018 13.30 uur

LEEUWARDEN - De verstandhouding tussen een aantal bewoners van de Gealewei in Twijzelerheide en een buurvrouw (50) schijnt allesbehalve ideaal te zijn. De buurvrouw zat maandag in het stoeltje tegenover politierechter Bauke Jansen, onder meer omdat zij een buurjongen met een mes zou hebben bedreigd. Jansen haalde een groot aantal meldingen aan, enerzijds van de buren die de politie hadden gebeld omdat er iets gaande was met de buurvrouw.

Maar ook de vrouw zelf had regelmatig de politie ingeschakeld. Volgens officier van justitie Riemke van der Zee is de burgemeester op de hoogte van de situatie. De irritaties zouden zo hoog zijn opgelopen, dat wordt gevreesd voor represailles vanuit de buurt richting de buurvrouw. De politie had aangegeven dat het plafond is bereikt, wist Van der Zee. De vrouw zou aan aantal malen schreeuwend op straat hebben gestaan.

Maar er waren ook meldingen van andere incidenten, zo werd ze verdacht van het doodmaken van een konijn van een van d eburen. De schreeuw-incidenten hebben volgens de vrouw alles te maken met haar kwaal: ze heeft een vorm van epilepsie, waar dit soort gedrag een uiting van zou zijn. De bedreiging van de buurjongen met het mes -in de nacht van 8 augustus- ontkende ze. De politie had echter gezien dat ze een mes probeerde weg te moffelen.

Ze werd ook verdacht van een winkeldiefstal: op 9 november vorig jaar zou ze geprobeerd hebben bij een winkel voor tuinbenodigdheden in De Westereen behoorlijk wat spullen -onder andere kerstverlichting, een vogelhuisje en een theelichthouder- te stelen. Het winkelpersoneel zag dat de de vrouw de winkel verliet met een opbollende jas. Ze had de spullen onder de jas. Ze zei dat ze alles eerder in dezelfde winkel had gekocht.

In de roes van een epileptische aanval zou ze vanuit huis naar De Westereen zijn gereden, met de spullen onder de jas. Een bizar verhaal, vond de officier. Volgens Van der Zee nam de vrouw op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor haar gedrag. Ook de rechter geloofde de verdachte niet. Jansen achtte zowel de bedreiging van de buurjongen als de diefstal bewezen. Hij veroordeelde de vrouw tot een werkstraf van 40 uur, plus 40 uur voorwaardelijk.