Drachtster overleden na noodlottig ongeval

Publicatie: zo 25 februari 2018 11.27 uur

DRACHTEN - Een 35-jarige man uit Drachten is zaterdagnacht overleden na een vermoedelijk eenzijdige aanrijding op Stationsweg bij de Jumbo in zijn woonplaats. Tijdens het fietsen kwam de man door onbekende oorzaak in botsing met een lantaarnpaal. Later vonden voorbijgangers rond 1.30 uur het slachtoffer en alarmeerden de hulpdiensten.

Het slachtoffer werd met een forse hoofdwond per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis waar hij later is overleden. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval.