Vincent Waterval Koninklijk onderscheiden

Publicatie: za 24 februari 2018 23.55 uur

TERNAARD - Zaterdagavond is brandweerman Vincent Waterval (57) uit Ternaard tijdens de korpsavond door burgemeester Marga Waanders van Dongeradeel benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

In verband met zijn afscheid per 1 januari 2018 bij de brandweer van Ternaard, werd hij 's middags door een oude Amerikaanse ladderwagen van huis opgehaald.

De heer Waterval is sinds 1 september 1996 lid van de vrijwillige brandweer Dongeradeel, post Ternaard geweest. Hij is in 1996 gestart met de opleiding brandwacht en heeft vervolgens de opleidingen brandwacht eerste klas, hoofdbrandwacht, chauffeur/pompbediende, onderbrandmeester en instructeur gevolgd.

Vincent Waterval vervulde gedurende 15 jaar de functie van bevelvoerder en 10 jaar was hij ploegleider. In verband met zijn werk bij Gemeentewurk was Vincent Waterval overdag ook inzetbaar bij het brandweerkorps van Damwâld. Vincent is in zijn dagelijks leven werkzaam als monteur bij Gemeentewurk, hij zal dan ook niet geheel afscheid nemen van de brandweer.

Een deel van het onderhoud van de brandweer in het noordoosten van de provincie is namelijk belegd bij Gemeentewurk, zo zal de heer Waterval nog regelmatig sleutelen aan de diverse voertuigen van Brandweer Fryslân.

