Communicatie bij T-diel blijft heikel punt

Publicatie: vr 23 februari 2018 17.20 uur

BURGUM - En weer ging het in de raadsvergadering van 22 februari om de communicatie, of liever gezegd over het gebrek aan adequate communicatie. 'Stroffelstien' was in dit geval de brief die een aantal inwoners van Eastermar had gekregen van de gemeente aangaande eventuele problemen die zouden kunnen ontstaan als zij een aantal weken geleden inderdaad een prijs hadden gewonnen in de Postcodeloterij.

Het ging dan met name over die inwoners die een uitkering krijgen. Dat die brief verstuurd was, was niet zozeer het punt, de feiten klopten en het was de gemeente met name te doen om te voorkomen dat eventuele prijswinnaars in de moeilijkheden zouden geraken. De tweede brief had een wat grimmige toonzetting, waarin gesproken werd van eventuele sancties en dergelijke. En dat had niet alleen de betreffende inwoners verontrust, maar was ook een aantal politieke partijen in het verkeerde keelgat geschoten. En daarom hadden de CU, de FNP en het CDA schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W.

Vragen waarop de verantwoordelijke wethouder, in casu Ellen Bruins Slot, antwoord moest geven. Voor die beantwoording was voor een wat ongebruikelijk format gekozen: de wethouder stelde zelf de vragen en gaf ook meteen het antwoord. In dit geval een vorm die prima paste bij dit heikele onderwerp. Ellen Bruins Slot: "Was het College op de hoogte van die tweede brief? Nee, dat was het College niet. De inhoud is niet goed overgekomen, de toon deugde niet. Mag de gemeente vragen aan inwoners om bewijs dat ze geen prijs hedden gewonnen? Ja, dat mag de gemeente vragen, maar deze brief was niet gelukkig. Over de termijn (een week): Die termijn is een bestaande en de gemeente is bevoegd om dat te doen. Alle 25 betrokkenen zijn benaderd. We hebben onze excuses voor de toonzetting gemaakt en de termijn is verbreed. Er komt nog overleg met de betrokken inwoners."

Jantsje van der Veen (CU) in een reactie: "Kin dit wol, is hjir wol sprake fan in oanlieding en wat bart der as immen by de Primera een kraslot keapet en in priis wint? En boppedat, dizze toan komt faker foar, hat ús bliken dien. It doel is neist de boarger stean en der net tsjinoer." Brigitta Scheepsma (GrienLinks) legde de vinger op de zere plek: "Dat wantrouwen, dat stoort ons, willen we wel op deze manier met de burgers omgaan?" Lolkje Efdé bracht een andere nuance aan: "De toan hie oars moatten, mar wy fine dat de gemeente it goed ôfhannele hat."

Wethouder Bruins Slot: "Wij gaan hier zeker wat aan doen, dit verdienen die mensen niet, wij gaan zoeken naar een menselijke benadering. Het feit blijft dat die brief goed bedoeld was, wij proberen mensen uit de problemen te houden, dat was de opzet. Maar de toonzetting heeft ervoor gezorgd dat mensen ongerust zijn geworden en dat was uiteraard niet de bedoeling."

Voor dit onderwerp waren nogal wat Eastermarders naar het gemeentehuis gekomen om te horen hoe het College deze communicatieve uitglijder recht zou breien. De wethouder draaide niet om de hete brij heen, ze gaf ruiterlijk toe dat de toon niet deugde, deze brief bracht aan de ene kant wel degelijk duidelijkheid, maar aan de ander kant zaaide hij onrust. En dat was niet de bedoeling.