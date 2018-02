Tandzorg kinderen Smallingerland onder de loep

Publicatie: vr 23 februari 2018 13.52 uur

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland gaat onderzoeken hoeveel kinderen er niet van de tandarts gebruik maken. SP-raadslid Mirjam Postma legde de kwestie op tafel na een landelijke noodkreet van kindertandartsen, die steeds vaker tegen melkgebitjes vol gaten en ontstekingen lopen.

Postma stelde vragen aan het college van burgemeester en wethouders omdat een groeiende groep ouders niet met hun kinderen naar de tandarts gaat. Volgens wethouder Pieter van der Zwan scoort Smallingerland gemiddeld als het gaat om het tandartsenbezoek van kinderen. In de groep van nul tot vier jaar gaat 68 procent minder dan één keer per jaar naar de tandarts. "Maar van die groep is ook een aanzienlijk aantal dat nog geen tanden heeft. Dat willen we scherp voor de bril krijgen", geeft Van der Zwan naar aanleiding van de vragen aan.

Hij vindt het belangrijk dat er onder ouders meer aandacht voor tandverzorging komt, al vanaf het eerste moment dat de tandjes doorkomen. Smallingerland heeft, mede door de bezuinigingen van de laatste jaren vooral ingezet op specifieke groepen die vanwege financiële problemen of de eigen angst voor de behandelstoel niet met hun kinderen naar de tandarts gaan. "Wellicht moeten we dit breder gaan opzetten. Maar eerst even een stapje terug. Wat zijn de cijfers en is er een probleem in Smallingerland."