Leeuwarders op inbrekerspad in Burgum

Publicatie: vr 23 februari 2018 13.38 uur

BURGUM - Een 19-jarige en 21-jarige Leeuwarder zijn donderdagavond door de politie op de Noordermeer in Burgum aangehouden nadat ze zich verdacht ophielden op diverse plekken. De politie hield de auto van de Leeuwarders in de gaten tijdens een surveillance. Er werd extra gecontroleerd omdat er recent diverse inbraken in Burgum werden gepleegd.

Bij een onderzoek bij enkele woningen waar de personen zich ophielden, werden verse braaksporen ontdekt en de politie besloot het duo aan te houden. Het voertuig is door de politie in beslag genomen en afgevoerd door berger Tolman.