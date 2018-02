Rechtszaak dodelijke steekpartij op 24 april

Publicatie: vr 23 februari 2018 12.00 uur

LEEUWARDEN - De Leeuwarder rechtbank behandelt de rechtszaak tegen de 30-jarige Drachtster die op 15 augustus vorig jaar in Heerenveen een 60-jarige man doodstak op 24 april. De inhoudelijke behandeling van de zaak begint om half tien 's ochtends. Dat werd vrijdag bekendgemaakt tijdens een zogeheten pro forma-behandeling van de zaak. De verdachte en diens advocaat waren vrijdag niet aanwezig.

De Drachtster is zes weken lang geobserveerd en psychisch onderzocht in het Pieter Baan Centrum (PBC) in Utrecht. Officier van justitie Peter van der Spek maakte vrijdag bekend dat de PBC-rapporten naar verwachting om en nabij 24 maart afgerond zullen zijn. Het is nog steeds onduidelijk wat het motief is geweest voor de steekpartij. Toen het 60-jarige slachtoffer 's avonds rond half 11 de deur van zijn woning aan de Woudsterweg opendeed, begon de Drachtster meteen op de man in te steken.

Het slachtoffer overleed ter plekke. De 29-jarige zoon slaagde erin de Drachtster te overmeesteren. De zoon kreeg tijdens de worsteling klappen met een hamer op het achterhoofd. Dat wordt door het Openbaar Ministerie (OM) gezien als een poging tot moord. Wat dodelijke slachtoffer betreft wordt de Drachtster vervolgd voor moord. Het gerucht ging dat de man een relatie had met de stiefdochter van het slachtoffer, maar dat werd door advocaat Arthur Scholtmeijer tegengesproken.