Woonboerderij uitgebrand in De Wilp

Publicatie: vr 23 februari 2018 10.16 uur

DE WILP - Een woonboerderij aan de Dijkswijk in De Wilp is vrijdagochtend volledig verwoest. De bewoners wisten op tijd het pand te verlaten. De brand werd rond 5.45 uur ontdekt en was bij aankomst van de brandweer al een uitslaande brand. Het was al vrij snel duidelijk dat de woonboerderij volledig in de as zou gaan.

De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen panden. Naast de woning staan een manege en nog een andere boerderij.

FOTONIEUWS