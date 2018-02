Lytske WÃ¢ldpop zaterdag a.s. in Burgum

Lytske Wâldpop zaterdag a.s. in Burgum

Publicatie: do 22 februari 2018 22.02 uur

BURGUM - Op zaterdag 24 februari organiseert Stichting Wâldpop Burgum voor de 5e keer Lytske Wâldpop in De Pleats te Burgum. Tijdens deze avond zullen diverse bands gaan strijden om een plekje op het Wâldpop Festival welke dit jaar gehouden zal worden op donderdag 10 mei (hemelvaartsdag).

Voor deze editie van ‘Lytske’ zullen onder andere de Burgumer rockband NOID, de Westereender band All Over Again, en de uit Wolvega afkomstige formatie The Vetts gaan optreden. Daarnaast zullen ook 6Pack en Why Not Live mee gaan strijden om een plekje op het Waldpop Fesival. Gedurende de avond kan het publiek stemmen welke band zij graag terug willen zien op Hemelvaartsdag. Kaarten in de voorverkoop zijn 5 euro.

Kijk voor meer informatie en de voorverkoopadressen op www.waldpop.nl