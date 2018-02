Start inschrijving voor kavels Lauwerskwartier

Publicatie: do 22 februari 2018 20.43 uur

SURHUISTERVEEN - De gemeente Achtkarspelen is bezig met het bestemmingsplan voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Lauwerskwartier. Het gaat om een uitbreiding van ca. 4 hectare aan de zuidwest kant van het Lauwerskwartier, richting de Warreboslaan.

Inschrijven

De gemeente wil graag die bedrijven die interesse hebben in een kavel de mogelijkheid bieden om zich nu alvast in te schrijven, om duidelijkheid te geven dat er plaats voor hen is als de procedure is afgerond. Op de website van de gemeente is informatie te vinden over de kavels, de uitgifte criteria en de toewijzingsprocedure. Hier is ook het aanmeldformulier te vinden. De start van de uitgifteprocedure is op 26 februari 2018.

Uitgifteprocedure

Bedrijven uit Surhuisterveen hebben voorrang bij het intekenen op een kavel. In een periode van twee weken worden alle aanvragen uit Surhuisterveen verzameld en wordt bekeken voor welke kavels er interesse is. Daarna staat de inschrijving open voor iedereen. Per dag wordt gekeken welke aanvragen er binnen zijn gekomen en of deze gehonoreerd kunnen worden. De uitgifteprijs is € 50,00 excl. BTW.

De feitelijke kaveluitgifte zal starten als de bestemmingsplanprocedure is doorlopen. Wanneer dit zal zijn, is afhankelijk van zienswijzen en bezwaren.

Meer info: www.achtkarspelen.nl/lauwerskwartier