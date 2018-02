18.000 euro schade met jaarwisseling Achtkarspelen

BUITENPOST - Tijdens de jaarwisseling is er in Achtkarspelen voor bijna 18.000 euro schade ontstaan. Dat blijkt uit een evaluatie van de gemeente. De schade ontstond vooral door vreugdevuren in de berm of op straat. Verder raakten straatnaamborden en verkeersborden beschadigd. Ook zorgde vuurwerk ervoor dat veel deksels van putten vlogen. In alle dorpen was sprake van schade met uitzondering van Drogeham. Daar bleef alles heel tijdens oud & nieuw.

Bij de CBS Johannes Looijenga skoalle te Surhuizum, is vuurwerk door de schoorsteen van de CV gegooid, de cv-ketel is hierdoor zwaar beschadigd. De schade wordt geschat op 3000 euro maar is nog niet bekend. Bij de Obs de Merlettes te Kootstertille is aan het dakje van overkapping (fietsenstalling) brandschade ontstaan, deze schade wordt geschat op 600 euro. In beide gevallen is er aangifte gedaan bij de politie.

In de evaluatie wordt ook Twijzelerheide genoemd. De politie was daar aanwezig omdat er in het verleden veel autobanden in brand werden gestoken. De wijkagent zag er op toe dat dit niet opnieuw zou plaatsvinden op het veld aan het Pleinpaed. Voor de toezicht op het niet verbranden van autobanden was er een camera geplaatst. Deze werd vernield en ook van dit vandalisme is aangifte gedaan. De politie onderzoekt de zaak.