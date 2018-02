Recyclingbedrijf meldt brand niet: â‚¬ 4500 boete

Recyclingbedrijf meldt brand niet: € 4500 boete

Publicatie: do 22 februari 2018 15.30 uur

LEEUWARDEN - Wegens het niet melden van een brand is een recyclingbedrijf uit Kootstertille door de economische politierechter in Leeuwarden veroordeeld tot een boete van 4500 euro. Rechter Kees Post legde ook nog een voorwaardelijke boete van 1000 euro op, met een proeftijd van twee jaar. Eind februari 2016 was er op het terrein van het bedrijf brand ontstaan in een bult houtsnippers. Dat moet volgens de regels gemeld worden bij het bevoegd gezag, in dit geval Gedeputeerde Staten.

Een leidinggevende van het bedrijf had tegen een verbalisant gezegd dat de brand vanwege eerdere slechte ervaringen met soortgelijke gevallen niet was gemeld. Die zaken zouden tot op de bodem toe zijn uitgezocht en het bedrijf veel geld hebben gekost. Die opmerking deed de wenkbrauwen van officier van justitie Sieb Buist zwaar fronsen. 'Het bedrijf moet erop gericht zijn dat dit soort voorvallen niet plaatsvinden', stelde Buist.

Het bedrijf is in het verleden vaker bestraft voor milieudelicten. Volgens de officier was er weer een brandje op het moment dat de verbalisant een paar dagen later op het bedrijf was. De officier voegde eraan toe dat hij overwoog om contact op te nemen met de toezichthoudende instantie en de leiding van het bedrijf uit te nodigen voor een gesprek. 'Om te kijken hoe het verder moet', aldus Buis. Hij eiste een boete van 5500 euro, de rechter legde van dat bedrag 1000 euro voorwaardelijk op.