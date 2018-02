Fietsbrug gaat zaterdag dicht voor herstelwerk

Publicatie: do 22 februari 2018 13.26 uur

DRACHTEN - Aannemer Jongema uit Drachten start zaterdag met de herstelwerkzaamheden aan fietsbrug de Slinger in Drachten. Vanwege het werk zal de brug deze zaterdag gestremd zijn voor fietsers.

Jongema reviseert de tuien van de brug over de Zuiderhogeweg en kort ze in om het verschoven fietsdek te repareren en te voorkomen dat de brug uit balans raakt. Vanaf zondag is de brug weer open voor fietsers. Het werk gaat wel door. De klus duurt maximaal 4 weken.

Voor het onderhoud is het water rondom de fietsbrug voor een groot gedeelte weggepompt. Hierdoor kan er makkelijker aan de onderkant van de brug gewerkt worden.

