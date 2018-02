Auto belandt in tuin huisartsenpraktijk

Publicatie: do 22 februari 2018 09.57 uur

TIJNJE - Een automobilist is donderdagochtend met zijn voertuig in de tuin van een huisartsenpraktijk beland aan de Breewei in Tijnje. De bestuurder werd vermoedelijk onwel. Het ongeval gebeurde omstreeks 8.44 uur.

De bestuurder is na het ongeval uit de auto gehaald en naar binnen gebracht bij de huisarts. Er zijn twee ambulances ter plaatse gekomen om eerste hulp te verlenen aan het slachtoffer.

