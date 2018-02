Man uit FeanwÃ¢lden rijdt veel te hard

Man uit Feanwâlden rijdt veel te hard

Publicatie: wo 21 februari 2018 22.08 uur

FEANWâLDEN - Een 19-jarige automobilist uit Feanwâlden is woensdagavond door de politie op de bon geslingerd nadat hij met 112 km/u over de Suderwei in zijn woonplaats reed. Er geldt op deze weg een maximum snelheid van 50 km/u.

Het rijbewijs van de beginnend bestuurder is door de politie ingevorderd. De jongeman werd tevens aangemeld voor de Educatieve Maatregel Gedrag.