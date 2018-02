Avek Foam stopt met productie giftig licht schuim

Publicatie: wo 21 februari 2018 18.20 uur

SURHUISTERVEEN - Schuimfabriek Avek Foam in Surhuisterveen stopt met de productie van licht schuim voor onder andere tuinmeubelen en matrassen. Dat meldt Omrop Fryslân. Bij de productie is te veel van een giftige stof vrijgekomen. De uitstoot van de stof methyleenchloride blijkt boven de norm te zijn. Dit kwam aan het licht tijdens een meting in augustus 2017. De overschrijding werd door de overheid stilgehouden.

Methyleenchloride kan bij inademing van grote hoeveelheden leiden tot verdoving en bewustzijnsverlies. Dit gebeurt alleen bij grote hoeveelheden. De directeur van Avek liet aan Omrop Fryslân weten dat zijn werknemers niet in gevaar zijn geweest. Desalniettemin houdt Avek op met de productie.