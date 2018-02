Vaarverbod ingesteld voor ijsaangroei

Publicatie: wo 21 februari 2018 14.00 uur

LEEUWARDEN - Om de ijsaangroei te bevorderen, stelt de provincie Fryslân vanaf zaterdag a.s. een vaarverbod in. Het vaarverbod gaat op deze zaterdag in om 17.00 uur. De provincie vraagt verder aan aannemers om het drijvend materieel uit het water te halen. Er zijn vaarwegen waar geen verbod is ingesteld zoals het Van Harinxmakanaal en de vaarwegen naar Drachten, Heerenveen en Sneek.

De weersvoorspelling lijkt gunstig voor natuurijs. Vooral in de nacht van zondag op maandag zal het erg koud worden. Het Wetterskip Fryslân bepaalt vrijdag of de gemalen stilgelegd zullen worden: "Wij beslissen vrijdag op basis van de weersverwachting of wij de gemalen stilleggen, en zo ja wanneer, omdat het de komende dagen overdag nog dooit. Deze dagen gebruiken we om de boezem op peil te brengen voor goede ijsgroei bij aanhoudende vorst."