Grote hennepkwekerij opgerold in Dokkum

Publicatie: wo 21 februari 2018 13.45 uur

DOKKUM - In een loods aan de Doorvaart in Dokkum heeft de politie woensdagochtend een hennepkwekerij opgerold. In drie ruimtes trof de politie een kleine 1000 plantjes aan (eerste schatting). Eén ruimte was gevuld met volgroeide hennepplanten van ruim anderhalve meter hoogte. De kwekerij is ontmanteld en alle apparatuur en plantjes zijn afgevoerd.

Opvallend was dat op het terrein buiten de loods veel potgrond bleek te zijn gedumpt. Volgens een omstander zou daar al zo'n twee jaar sprake van zijn geweest. De grond was inmiddels zo'n halve meter hoger dan de bestrating en begroeid met riet.

