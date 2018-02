Tweede Trainingshuis voor jongeren in Drogeham

Publicatie: di 20 februari 2018 12.20 uur

DROGEHAM - Aan de Master Hoeksmawei 7-9 in Drogeham komt een tweede Trainingshuis van Driestroomhuis de Bosk. Hiervoor is maandag het koopcontract getekend. De verwachting is dat medio dit jaar de gezinshuisouders Jeroen Loonstra en Pietje Venema en hun kinderen samen met de eerste jongeren hun intrek nemen in het huis.

Twee Trainingshuizen in Drogeham

Sinds januari 2017 biedt het Driestroomhuis de Bosk Trainingshuis zelfstandigheidstrajecten aan in een pand aan de Tsjerke Buorren in Drogeham. Hier wonen momenteel vijf jongeren. In het Trainingshuis aan de Master Hoeksmawei is plek voor zeven jongeren. Aan de Master Hoeksmawei wordt een leertraject richting zelfstandigheid geboden (fase 1). Aan de Tsjerke Buorren brengen jongeren, onder begeleiding, wat ze geleerd hebben in de praktijk (fase 2).

De Trainingshuizen bieden in een huiselijke sfeer zelfstandigheidstrajecten voor jongeren en jongvolwassen vanaf 16 jaar met een verstandelijke en/of gedragsbeperking. De jongere leert regie te voeren en in eigen tempo zo zelfstandig mogelijk in de maatschappij te staan. Na afsluiting van het traject kunnen ze (begeleid) zelfstandig leven in een eigen omgeving.

Driestroomhuis de Bosk

Driestroomhuis de Bosk biedt bewoning, behandeling en begeleiding in Harkema en Drogeham. Wonen kan in ons gezinshuis, bij Intensieve Woonbegeleiding of bij het Trainingshuis Wonen. Driezorg Daniël biedt dagzorg aan kinderen en jongeren. Hier kunnen cliënten terecht voor dagbesteding of een beschermde werkomgeving. Alle informatie over het Trainingshuis en Driestroomhuis de Bosk is te vinden op www.driestroomhuisdebosk.nl