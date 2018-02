Hoge uitstoot methyleenchloride in Surhuisterveen

Publicatie: di 20 februari 2018 12.15 uur

SURHUISTERVEEN - De PvdA in Leeuwarden eist opheldering van gedeputeerde Michiel Schrier (SP) over een forse overschrijding van de uitstoot van methyleenchloride bij beddenfabriek AVEK in Surhuisterveen. Naar verluidt gaat het om een overschrijding van vier keer de norm. Fractievoorzitter Remco van Maurik en milieuwoordvoerder Hetty Janssen willen weten waarom de overtreding, die maanden geleden al plaatsvond, nu pas openbaar wordt. De PvdA wil eveneens weten hoe lang de uitstoot duurde en welke acties ondernomen zijn.

Kankerverwekkend

Waarover de PvdA meer wil weten is waarom er pas maanden na de daadwerkelijke constatering van de uitstoot op basis van meetrapporten onderzoek gedaan is. Op verzoek van de gemeente Achtkarspelen beoordeelde GGD Fryslân in hoeverre de uitstoot schadelijk was voor omwonenden en gebruikers. Methyleenchloride is een vluchtige chloorkoolwaterstof die kankerverwekkend is in hoge concentraties. De conclusie van de GGD was dat er geen gezondheidsrisico was. Ze spreken van „geen gezondheidseffecten” bij de hoogst gemeten uitstoot methyleenchloride (2000 mg/m3). Er zou op vijf meter afstand sprake zijn van dusdanige verdunning dat er „geen gezondheidseffect verwacht wordt”.

Openheid van zaken

Van Maurik en Janssen vragen zich tevens af of de wijze waarop Provinciale Staten informatie ontving over de overschrijding wel de correcte manier was. Via een e-mail ontvingen de fractievoorzitters een stand van zaken, terwijl dit gebruikelijk via officiële, openbare brieven gaat. De PvdA wil weten waarom dit gedaan is en of het strategie was om te voorkomen dat er onrust ontstond.