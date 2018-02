WÃ¢ldspul speelt stuk 'Troch omstannichheden iepen'

Wâldspul speelt stuk 'Troch omstannichheden iepen'

Publicatie: ma 19 februari 2018 16.53 uur

HOUTIGEHAGE - 'Troch omstannichheden iepen' zo heet het theaterstuk dat tonielskip Wâldspul uit Houtigehage in maart op de planken zal brengen. De voorstelling is te zien op 10 maart om 20.00 uur en 11 maart om 15.00 uur. Er wordt inmiddels druk gerepeteerd en in het fotonieuws ziet u de foto's.

Omschrijving van het toneelstuk:

It is net sa maklik om Krimpen oan de Kronkel op de kaart te finen. Herberch de Kromme Kronkel hat bettere tiden kend. Krijn en Styn, broer en sus, kastlein en kastleinske kinne amper de holle boppe wetter hâlde. Bram Bûterblom is de iennige stamgast, dit om de Kleare Kronkel, de spesjaliteit fan it hûs en om Styn.

Dan komme Lidy, Ellen en Meta en dizze besite jout in protte drokte en fetier. De útfanhúzerij rint út op in gaos mei Bram dy’t yn e sliep oan’t kuierjen is, nachtlike ekspedysjes fan’e froulju, slaande rûzje om in telefoan, in sonken kano en it stellen fan in tromp mei moppen. De oare deis wurd elk syn bedoeling dúdlik.

FOTONIEUWS