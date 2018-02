Vrouw (23) veroordeeld voor Marktplaats-oplichting

LEEUWARDEN - Een 23-jarige vrouw uit Sumar is wegens ID-fraude en Marktplaatsoplichting veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur. De vrouw kwam maandag niet naar de zitting van de politierechter. Ze heeft in april vorig jaar met de gegevens van een andere vrouw via Marktplaats een ketting 'verkocht'. De zaak kwam aan het rollen toen degene die de ketting had betaald verhaal haalde bij de vrouw wiens gegevens door de Sumarse waren gebruikt.

Omdat het geld op haar rekening was gestort, kwam de politie vrij eenvoudig bij de Sumarse uit. Ze kende het slachtoffer van vroeger. Ze bleek meer op haar conto te hebben. Ze had tot twee keer toe dingen via Marktplaats verkocht die ze niet had geleverd. De eerste keer ging het ook om een ketting, een ander slachtoffer had 80 euro betaald voor een kortingsbon voor twee hotelovernachtingen. Toen de vrouw voor de zekerheid het hotel belde, kreeg ze te horen dat de reservering gemaakt was, maar er stond nog wel een bedrag open. Ze moest ruim 200 euro bijbetalen om de overnachtingen te krijgen.

De bank heeft de rekening van de Sumarse geblokkeerd vanwege de oplichtingszaken. De Sumarse moet de schade vergoeden: ze moet 200 euro betalen aan de vrouw van de hotelboeking. Degene die 156 euro betaalde voor de niet-geleverde ketting krijgt het geld ook terug.