Beton niet hard: Splitting gaat later open

Publicatie: ma 19 februari 2018 13.48 uur

DRACHTEN - De nieuwe rijbaan op de Splitting in Drachten kan nog niet geopend worden. De gemeente Smallingerland had aangekondigd dat de weg maandag weer geopend zou zijn maar het beton is op cruciale punten nog niet hard genoeg. Volgens de gemeente heeft dit te maken met het koude weer van de afgelopen dagen.

"Als we de weg nu open zouden stellen, lopen we het risico dat het beton kapot gereden wordt, met nog meer overlast tot gevolg." aldus de gemeente. De weg blijft nu afgesloten totdat het beton op volle sterkte is. Het is nog onbekend wanneer de Splitting nu geopend zal worden voor het verkeer.