Surhuistervener moet dokken voor harde kaakslag

Publicatie: ma 19 februari 2018 13.05 uur

LEEUWARDEN - Met één enkele, harde klap bezorgde een 28-jarige inwoner van Surhuisterveen iemand een gebroken kaak. Maandag moest hij voor de politierechter verschijnen, die veroordeelde hem tot een werkstraf van 100 uur, plus 40 uur voorwaardelijk. Het was een dure klap: de rechter bepaalde ook dat de Surhuistervener de schade moet betalen. Het slachtoffer claimde ruim 1000 euro smartengeld en meer dan 800 euro voor onder andere medische kosten en tandartskosten.

Het incident vond plaats op 3 september vorig jaar, in Drogeham. Na een feest stond het slachtoffer met vrienden te wachten bij een taxistandplaats. Toen er vanuit een groepje fietsers een opmerking werd gemaakt -er werd 'welterusten' geroepen- werd daar vanuit de groep van het slachtoffer op gereageerd. Een paar tellen later was het knokken geblazen.

De Surhuistervener zei dat hij naar de vechtpartij stond te kijken. Vanuit het niets zou hij een klap op het achterhoofd hebben gekregen, waarop hij zich omdraaide en degene die het dichtst bij stond een klap had gegeven. En dat leverde een gebroken kaak op. 'Daar schrok ik zelf ook van', zei de verdachte. Tegen de politie had hij gezegd dat hij de klap zo hard was, dat hij het kon horen.