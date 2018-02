Live kijken naar broedende zeearenden in EarnewÃ¢ld

Live kijken naar broedende zeearenden in Earnewâld

Publicatie: ma 19 februari 2018 11.10 uur

EARNEWâLD - Tijdens het radioprogramma Vroege Vogels op NPO Radio 1 zijn zondag de camera’s van Beleef de Lente aangezet. Zo kan iedereen de komende maanden live meegenieten met het liefdesleven van onder meer de bosuil, steenuil, slechtvalk en ooievaar. Nieuw dit jaar is een camera in het nest van een paartje zeearenden in Nationaal Park de Alde Feanen van It Fryske Gea.

De zeearend is de grootste vogelsoort van Nederland en wordt dan ook niet voor niets wel ‘de vliegende deur’ genoemd. Vorig jaar bouwden ze voor het eerst een nest in Nationaal Park De Alde Feanen. Dit jaar hebben It Fryske Gea en Vogelbescherming Nederland een webcam geplaatst om iedereen de mogelijkheid te geven om live mee te genieten van deze grote vogels. Volg ze op www.itfryskegea.nl/zeearend.

Het wordt nog wel spannend want de zeearend is bezig met twee nesten en de camera is op één van de twee gericht. De komende maand zal duidelijk worden welk nest het gaat worden.