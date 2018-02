Helikopter ingezet tijdens vermissing in B'zwaag

Publicatie: zo 18 februari 2018 10.19 uur

BEETSTERZWAAG - De politiehelikopter uit Amsterdam heeft zaterdagnacht een zoekslag in de omgeving van Beetsterzwaag gemaakt. De heli werd ingezet in verband met de vermissing van een 53-jarige vrouw die in een instelling van Talant woont.

De vrouw werd rond middernacht vermist en eerst is met een groep van zo'n twintig vrijwilligers van de brandweer gezocht. Ook de politie kwam met meerdere voertuigen ter plaatse om te zoeken en rond 2.30 uur werd de helikopter ingezet. Zondagochtend maakte de politie bekend dat de vrouw gevonden was. Ze is overgedragen aan het zorgkader.