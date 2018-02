Meisje gewond na aanrijding Drachten

Publicatie: za 17 februari 2018 18.36 uur

DRACHTEN - Hulpdiensten werden zaterdagmiddag omstreeks 17:20 uur gealarmeerd voor een verkeersongeval in Drachten.

Op het Zetveld had een aanrijding plaatsgevonden tussen een meisje en een personenauto. Het meisje was tijdens het spelen de weg overgestoken en daarbij in botsing gekomen met de voorbij rijdende auto.

Naast een drietal politie-eenheden kwam ook een ambulance toegesneld naar de ongevalslocatie. Het meisje is met enkele botbreuken per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De politie heeft het ongeval in kaart gebracht.